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20 شهيدا جراء الغارات الاسرائيلية المتواصلة على شمال غزة منذ فجر اليوم

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

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