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الاحتلال يعلن سقوط صواريخ على سعسع وتسعفون في الشمال بعد استهدافهما من لبنان

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

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