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الاونروا:غارة للاحتلال على ساحة مستشفى بغزة احرقت خياما لنازحين وهم نيام

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

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