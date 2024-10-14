الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر الاحتلال:تحولت حيفا الى كريات شمونة وحزب الله اثبت انه لايزال قادرا على تنفيذ العمليات القاتلة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :