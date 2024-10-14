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رئيس أركان جيش الاحتلال: هجوم حزب الله على قاعدة عسكرية بالعمق صعب ونتائجه مؤلمة

رئيس أركان جيش الاحتلال: هجوم حزب الله على قاعدة عسكرية بالعمق صعب ونتائجه مؤلمة
الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني هرتسي هاليفي، الهجوم بالطائرات المسيرة لحزب الله على قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي "بالعمق" صعب ونتائجه مؤلمة.

العالم - الاحتلال

وقال هاليفي خلال زيارته لقاعدة جولاني: نحن في حالة حرب، والهجوم على قاعدة تدريب في العمق، صعب والنتائج مؤلمة.

ووصفت العديد من وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، حادثة انفجار الطائرة المسيرة التي أطلقها حزب الله على قاعدة لجيش الاحتلال الصهيوني في حيفا بـ" كارثة المسيرة".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عنوانها الرئيسي بعد استهداف قاعدة لـ"غولاني" جنوبي حيفا: "كارثة المسيرة".

من جانبها قالت صحيفة معاريف العبرية: "إن هجوم مسيّرة حزب الله على قاعدة غولاني جنوب حيفا هو مأساة وحدث صعب ومزعج وإشكالي للجيش الإسرائيلي".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، وعلى نطاق واسع، أنباء حول مقتل هرتسي هاليفي، في أعقاب هجوم طائرة مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني، ضربت قاعدة غولاني.

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