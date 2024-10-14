الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

طيران الاحتلال يشن غارات على بلدتي "السلطانية" و "تول" بجنوب لبنان

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :