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عشرات الشهداء والجرحى بعد ارتكاب الاحتلال مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات في قطاع غزة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

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