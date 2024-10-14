الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله:استهدفنا بالمدفعية تجمعا لجنود الاحتلال في جنوب مارون الراس

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :