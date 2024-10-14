الطيران الاسرائيلي يدمر خيمة مراسل قناة العالم ..

العالم - مراسلون

ووثق مراسل قناة العالم ما حل بخيمته من دمار وخراب والتي لطالما مكث فيها لتغطية الأحداث في مستشفی شهداء الاقصی في ديرالبلح.

وأكد مراسل العالم ان الغارة الاسرائيلية علی مستشفی شهداء الاقصی أدی الی استشهاد 5 مواطنين وإصابة أكثر من 50 أخرين.

واوضح مراسل العالم ان شهداء المجزرة ماتوا حرقاً والمصابين جلهم اصيبوا بحروق، بسبب احتراق خيام النازحين في الغارة الاسرائيلية علی النازحين.

وأشار مراسل العالم الی مجزرة اخری ارتكبها طيران الاحتلال تزامناً مع هذه المجزرة، طالت مدرسة المفتي في مخيم النصيرات ما أدت الی استشهاد 22 مواطن جلهم من النساء والاطفال.

وأكد مراسل العالم ان جيش الاحتلال الاسرائيلي مصر علی ايقاع أكبر عدد ممكن من النازحين المدنيين قتلی وجرحی.

وأضاف انها المرة الثامنة التي يستهدف طيران الاحتلال مستشفی شهداء الاقصی، مشيراً الی احتراق أكثر من 40 خيمة في هذه المجزرة.