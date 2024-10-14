الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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مصادر لبنانية: سماع دوي انفجارات عنيفة في حيفا و"نوف هجليل" قرب الناصرة وفي مناطق وادي عارة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

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