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اعلام الاحتلال: سقوط صواريخ اطلقت من لبنان على نتانيا وفرق الاسعاف تهرع الى المكان

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

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