الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٩:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس: نخوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال حاولت التسلل من منطقة دوار الحصان في مخيم جنين

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :