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الصحة الفلسطينية:الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 4 مجازر لقطاع غزة راح ضحيتها 62 شهيدا و 220 جريحا

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

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