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وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع الى 42289 شهيدا و 98684 جريحا منذ 7 اكتوبر

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

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