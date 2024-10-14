محسن رضائي: حزب الله استعاد تنظيمه القتالي وأيام صعبة تنتظر الصهاينة

العالم - إيران

وكتب محسن رضائي مغردا في منصة إكس: أن حزب الله وبعد أن واجه موجة من الاغتيالات استعاد تنظيمه القتالي، مؤكدا أن الآلة الحربية لحزب الله انطلقت وبدأت عملياته العسكرية الآن وأيام صعبة تنتظر الصهاينة.

ونفذت المقاومة الإسلامية ‏في لبنان مساء أمس الأحد، عملية إطلاق سرب من المسيّرات الإنقضاضية على ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا.

واعلنت المقاومة في بيانها :"في عمليّة نوعية ومركبّة، أطلقت القوة الصاروخية في المقاومة الإسلامية، عشرات الصواريخ باتجاه أهداف متنوعة في مناطق نهاريا وعكا بهدف إشغال منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي، وبالتزامن أطلقت القوة الجوية في المقاومة الإسلامية أسراب من مسيّرات متنوعة، بعضها يُستَخدم للمرة الأولى، باتجاه مناطق مختلفة في عكا وحيفا، حيث تمكنت المسيّرات النوعية، من اختراق رادارات الدفاع الجوي الإسرائيلي دون اكتشافها ووصلت إلى هدفها في معسكر تدريب للواء النخبة "غولاني" في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا المحتلة، وانفجرت في الغرف التي يتواجد فيها العشرات من ضباط وجنود العدو الإسرائيلي الذين يتحضرون للمشاركة في الاعتداء على لبنان وبينهم ضباط كبار، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات".

وأعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال، رسميًا، بمقتل 4 من جنود الاحتلال وإصابة 7 بجراح خطيرة، جراء انفجار المسيرة التي أطلقها حزب الله من لبنان، في قاعدة عسكرية تابعة لـ "لواء غولاني"، جنوبي حيفا.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن عدد الإصابات في انفجار الطائرة المسيرة معسكر للاحتلال قرب حيفا ارتفع إلى 67 جنديًا.

وأكد رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني هرتسي هاليفي، الهجوم بالطائرات المسيرة لحزب الله على قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي "بالعمق" صعب ونتائجه مؤلمة.