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وزيرا الخارجية الايراني والعماني يتفقان على تكثيف الاتصالات مع الاطراف الاقليمية والدولية حفاظا على استقرار المنطقة ومنعا للانفلات الامني والحرب

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

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