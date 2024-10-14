الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الهلال الاحمر: اصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :