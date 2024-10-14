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رويترز عن رئيس الوزراء الاسباني: على دول الاتحاد الاوروبي الاستجابة لطلب اسبانيا وايرلندا بتعليق اتفاقية التجارة الحرة مع "اسرائيل"

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

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