الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
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سرايا القدس: كتيبة جنين تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في محاور القتال تتخللها تفجير عبوات ناسفة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

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