الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
١٠:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: الجيش السوري يستهدف باكثر من 8 غارات مقرات ومستودعات الارهابيين في التلال والاحراش غرب ادلب وفي تلال كياني شمال اللاذقية

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :