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كتائب القسام تعلن استهداف دبابتي ميركافا بقذائف الياسين 105 في رفح

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

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