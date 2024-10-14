الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الانذار تدوي في "كدمات زفي" جنوبي الجولان و"راموت نفتالي" بالجليل

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :