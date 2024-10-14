الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر لبنانية:الاحتلال يستهدف قافلة مساعدات انسانية في بلدة العين شمال بعلبك

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :