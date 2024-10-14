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عراقجي: بسبب اوضاع المنطقة قطعنا تبادل الرسائل غير المباشرة مع اميركا

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

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