حزب الله يدين دخول فريق ‏BBC‏ ‏قرية بالجنوب

العالم - لبنان

وجاء في البيان الصادر عن العلاقات الإعلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

"لم تكتف ‏BBC‏ بكافة منصاتها ولغاتها بالإنحياز الأعمى إلى جانب القتلة والمجرمين وتبرير الهمجية ‏الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني - اللبناني، وإنما عمدت بكل وقاحة إلى إرسال فريق صحافي دخل ‏إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة جيش الاحتلال وانتهك حرمة الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية ‏والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وذلك كما تظهر التقارير التي نشرتها المؤسسة.‏

العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين هذه الخطوة غير المبررة والمرفوضة على الإطلاق وتطالب ‏وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والأجهزة القضائية والأمنية المعنية باتخاذ التدابير القانونية ‏اللازمة ضد BBC وفرق عملها في لبنان، والإحتجاج لدى شركة ‏BBC‏ والجهات القانونية الممثلة ‏لها، كما تطالب نقابات الصحفيين والمحررين ووسائل الإعلام الحرة في العالم بإدانة هذه الخطوة".‏