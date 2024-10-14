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حزب الله يدين دخول فريق ‏BBC‏ ‏قرية بالجنوب

حزب الله يدين دخول فريق ‏BBC‏ ‏قرية بالجنوب
الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٨ بتوقيت غرينتش

أصدرت العلاقات الإعلامية لحزب الله في لبنان بيانا أدان فيه دخول فريق BBC إحدى القرى الجنوبية، ما يعتبر انتهاكا للسيادة اللبنانية، مطالبة في الوقت نفسه وزارة الإعلام باتخاذ تدابير قانونية ضد هذه المؤسسة الإعلامية.

العالم - لبنان

وجاء في البيان الصادر عن العلاقات الإعلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرحمن الرَّحِيمِ

"لم تكتف ‏BBC‏ بكافة منصاتها ولغاتها بالإنحياز الأعمى إلى جانب القتلة والمجرمين وتبرير الهمجية ‏الصهيونية ضد الشعبين الفلسطيني - اللبناني، وإنما عمدت بكل وقاحة إلى إرسال فريق صحافي دخل ‏إلى إحدى القرى الجنوبية برفقة جيش الاحتلال وانتهك حرمة الأراضي اللبنانية والسيادة اللبنانية ‏والقوانين اللبنانية المرعية الإجراء وذلك كما تظهر التقارير التي نشرتها المؤسسة.‏

العلاقات الإعلامية في حزب الله تدين هذه الخطوة غير المبررة والمرفوضة على الإطلاق وتطالب ‏وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام والأجهزة القضائية والأمنية المعنية باتخاذ التدابير القانونية ‏اللازمة ضد BBC وفرق عملها في لبنان، والإحتجاج لدى شركة ‏BBC‏ والجهات القانونية الممثلة ‏لها، كما تطالب نقابات الصحفيين والمحررين ووسائل الإعلام الحرة في العالم بإدانة هذه الخطوة".‏

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