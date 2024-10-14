الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
١٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان: الاحتلال يستخدم روبوتات مفخخة بالمتفجرات في عمليات التدمير والقتل شمال قطاع غزة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :