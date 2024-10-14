رئيس الشاباك زار القاهرة سرا.. ما الذي بحثه مع المصريين؟

العالم - الاحتلال

وذكر موقع عربي 21 نقلا عن موقع "واللا" العبري، إن رونين بار زار القاهرة سرا أمس الأحد والتقى برئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

ووفق المصدر الذي تحدث للموقع فإن المحادثات بين بار وكامل تناولت عدة أمور، منها الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى في غزة، وسبل استئنافها.

وبحث رئيس الشاباك أيضا مع نظيره المصري سبل إنهاء الأزمة حول محور فيلادلفيا، ومعبر رفح، حيث يسيطر "الجيش" على المحور منذ أشهر ويواصل إغلاق المعبر.

وعلى مدار الشهور الماضية، حاول الوسطاء تذليل العقبات للتوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويتضمن صفقة لتبادل الأسرى، لكن رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن تمسكه بالبقاء في محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

ورغم موقف نتنياهو، إلا أن مسؤولين ومحللين في الكيان أجمعوا على أنّه يهدف فقط لتعطيل المفاوضات، وضمان استمرار الحرب على قطاع غزة، لضمان استمراره في السلطة، وعدم خضوعه للمحاكمة على خلفية هجوم السابع من أكتوبر.