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المقاومة اللبنانية تستهدف قوة مشاة اسرائيلية حاولت التسلل اطراف بلدة مركبا

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

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