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عراقجي والنعماني يؤكدان ان الأوضاع الحالية في المنطقة خطرة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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