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الرئيس الايراني لدى لقائه مساعد رئيس الوزراء الاذربيجاني: تدخل الآخرين في شؤون دول المنطقة لا يخدم مصالحها ولا ينبغي انتهاك سيادة أية دولة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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