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حزب الله يخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في بلدة عيتا الشعب بمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة وقذائف المدفعية ومازالت الاشتباكات مستمرة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

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