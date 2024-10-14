ايران وعمان تؤكدان ضرورة تكثيف الجهود لمنع فرض الحرب على المنطقة

العالم- ايران

وفي هذا اللقاء، استعرض الجانبان آخر التطورات في غزة ولبنان، ووصفا الوضع الراهن في المنطقة بالخطير، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لمنع فرض الحرب وعدم الاستقرار على المنطقة.

واعتبر الجانبان استمرار الإبادة الجماعية والعدوان الذي يمارسه الكيان الصهيوني في غزة ولبنان السبب الرئيسي لانعدام الأمن وعدم الاستقرار في المنطقة، وطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف الجريمة وإثارة الحروب من قبل الكيان الصهيوني.

وجرى خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة زيادة المشاورات بين دول المنطقة من أجل منع تفاقم حالة انعدام الأمن والحفاظ على السلام في غرب آسيا، وكذلك إرسال المساعدات اللازمة للنازحين.

وكان وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اجرى مباحثات بناءة جدا بشأن القضايا ذات الاهتمام المشتركة والعلاقات الثنائية مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي في إطار العلاقات الأخوية والمتجذرة بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الإقليمي الخطير، حيث أكدا على ضرورة وقف الإبادة الجماعية والاعتداءات الإسرائيلية في غزة ولبنان، وبذل المزيد من الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى النازحين.