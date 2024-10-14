إصابات في كرمئيل شرق حيفا جراء صواريخ أطلقت من لبنان

العالم - الاحتلال

وقالت إن الجيش الإسرائيلي زعم رصده إطلاق 60 صاروخا من لبنان، منذ فجر اليوم، باتجاه المدن والبلدات شمالي فلسطين المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود أنباء أولية، عن سقوط عدد من الإصابات في كرمئيل جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وأفادت مصلحة الإطفاء الإسرائيلية بأنها "نتعامل مع مواقع عدة اشتعلت فيها النيران إثر قصف مدينة كرمئيل شرق حيفا".

وذكرت القناة /12/ العبرية سقوط عدد من الصواريخ في الكرمئيل وأشارت باحتراق مركبة بشكل كامل جراء إصابتها بصاروخ.

وقالت إن صفارات الإنذار دوت في الكرمئيل ومحيطها بالجليل الأوسط شمالي فلسطين المحتلة.

في حين ذكرت وسائل إعلام لبنانية، ارتقاء خمسة شهداء وإصابة آخرين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة زغرتا جنوبي لبنان.

وأعلن "حزب الله" اللبناني في تصريح صحفي مقتضب اليوم الإثنين، أنه "استهدف مستعمرة كريات شمونة بِصلية صاروخية، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".

وأضاف: "نخوض اشتباكات عنيفة ومستمرة مع قوات العدو الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب بمختلف أنواع الأسلحة".