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صفارات الانذار تدوي في الكوش وفسوطة وشتولا ومعالوت ترشيحا بالجليل الغربي

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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