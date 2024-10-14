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باختصار..

لواء غولاني تحت نيران حزب الله

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

شن المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله، أعنف هجوم على المواقع العسكرية التابعة للكيان الصهيوني جنوبي حيفا.

العالمباختصار

أفادت مصادر عبرية أن مسيرة ضربت هدفا جنوب حيفا دون انطلاق لصفارات إنذار.

وأعلن جيش الاحتلال عن سقوط 4 قتلى وإصابة أكثر من 70 آخرين بينهم العشرات بحالة خطرة ومتوسطة.

وفتح جيش الاحتلال تحقيقا لمعرفة أسباب فشل منومات الدفاع الجوي في اعتراض المسيرات.

وأطلقت المسيرة صاروخا على قاعدة لتدريب لواء غولاني قبل أن تصطدم بقاعة تناول الطعام.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المسيرة المستخدمة بالهجوم من طراز شاهد 107 تم تطويرها.

وحول المسيرة قال موقع كيكار هشبات العبري إنها متطورة جدا وأطلقت صاروخا باتجاه الهدف ثم انفجرت فيه.

وقد ذكر الخبراء أن العملية تشير الى وجود نظام قيادة قام بتنسيق الجهود بين القوتين الجوية والصاروخية، فضلا عن وجود معلومات استخبارية مستبقة دقيقة بمكان القاعدة المستهدفة.

هجوم بنيامينا أثبت أن العدوان على لبنان لن يكون نزهة وأن الاحتلال يتعرض لحرب استنزاف.

كما قال الخبراء إن حزب الله نجح في تطوير مهاراته وأدواته الحربية بشكل ملحوظ، وأنه قام بتطوير طائرات مسيرة قادرة على اختراق تغرات القبة الحديدية.

أما حزب الله فقد أعلن أن التمادي في الاعتداء على المدنيين سيجعل من حيفا بمثابة كريات شمونة.

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