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وزير الخارجية الإيراني يشيد في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني بجهود بكين من أجل انهاء العدوان على غزة ولبنان وارساء الاستقرار في المنطقة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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