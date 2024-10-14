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قاليباف: كيان الاحتلال كان يظن أنه باغتيال السيد نصرالله تمكن من وضع نهاية للمقاومة اللبنانية لكن عملية قصف لواء غولاني اثبتت أن حزب الله حي

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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