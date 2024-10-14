الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٣:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس البرلمان الايراني قاليباف: طهران ترحب بأي اتفاق لوقف لاطلاق النار توافق عليه الحكومة والبرلمان والمقاومة في لبنان

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :