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لندن تفرض حظرا على كيانات ايرانية ومسؤولين عسكريين كبار بذريعة عملية الوعد الصادق 2

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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