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8 إصابات بقصف مسيرة اسرائيلية خيمة نازحين جنوبي مدينة خانيونس

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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