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شهداء وجرحى بغارة على مدرسة للنازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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