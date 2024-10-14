الاتحاد الأوروبي يحظر 3 خطوط جوية إيرانية

العالم- ايران

وجاء في بيان صدر عن المجلس اليوم الاثنين: "وافق مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم على إجراءات تقييدية ضد 7 أفراد و7 كيانات قانونية" يزعم أنها مرتبطة بنقل "إيران للصواريخ والطائرات المسيّرة إلى روسيا"، وذلك رغم أن طهران وموسكو رفضتا هذه المزاعم أكثر من مرة.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي في بيانه أن القيود الجديدة تشمل 3 شركات طيران إيرانية وهي ساها وماهان وايران اير( Saha Airlines وMahan Air وIran Air).

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اكد في وقت سابق في تغريدة على منصة X إن طهران لم تزود روسيا بصواريخ بالستية وإن كانت أوروبا بحاجة لذريعة لتقليص أطماع الكيان الإسرائيلي فمن الأجدر بها أن تبحث عن قصة أخرى.

وكتب عراقجي: ان التعاون العسكري بين إيران وروسيا ليس جديدا وله تاريخ يعود إلى ما قبل الأزمة الأوكرانية، فيما بعض الأوروبيين يزودون الكيان الإسرائيلي بأسلحة متطورة وشاركوا بحماس في العمليات العسكرية ضد إيران.

وتابع: "هناك نقطة أخرى وهي أن سياسة الضغط الأقصى التي تنتهجها الولايات المتحدة لا تزال قائمة والمؤسسات الاقتصادية في أوروبا تتبع تعليمات وزارة الخزانة الأمريكية بشكل كامل".

وأضاف: "أؤكد بوضوح ومرة أخرى ما قلته وأن إيران لم تزود روسيا بالصواريخ الباليستية. إذا كانت أوروبا تحتاج إلى ذريعة لتقليص أطماع الكيان الإسرائيلي فمن الأفضل لها أن تبحث عن قصة أخرى".