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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في تل ابيب وصولا الى نتانيا شمالا

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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