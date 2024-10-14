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مصادر عبرية: صفارات الانذار في تل ابيب بعد اطلاق 3 صواريخ ارض ارض من لبنان

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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