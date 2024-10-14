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شاهد/حزب الله ينشر فيديو جديد لطائراته المسيرة

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن حزب الله اللبناني الإثنين أن قدراته من مخزون الطائرات بدون طيار ما زالت على حالها، بعد يوم على قصف قاعدة تدريب لواء غولاني في حيفا بطائرة مرصاد 1 وقتل فيها 4 جنود وجرح العشرات.

العالم- لبنان

وفي فيديو نشره الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية عصر الاثنين تحت عنوان "قدراتنا بألف خير"، استعرض الحزب طائرات بدون طيار جاهزة للإطلاق نحو الأراضي المحتلة.

ولوحظ في الفيديو صورة للقائد العسكري فؤاد شكر، الذي قاد العمليات العسكرية على جبهة الإسناد اللبنانية منذ بداية معركة طوفان الأقصى في تشرين الأول 2023، واغتيل في 31 تموز الفائت.

وطائرة مرصاد 1 تعتمد على نموذج المسيرة الإيرانية "مهاجر-2" تحمل ما يصل إلى 40 كيلوغراما من المتفجرات، وتبلغ سرعتها القصوى 370 كيلومترا في الساعة، ويبلغ مداها التشغيلي 120 كيلومترا.

وأتى نشر الفيديو بعد يوم واحد من نشر أول رسالة للسيد حسن نصرالله سجّلها قبل اغتياله في 27 أيلول الفائت، إلى المقاومين على جبهة جنوب لبنان.

واستشهد السيد نصرالله في عملية الاغتيال التي جرت على مقر قيادة حارة حريك، بأكثر من 80 قنبلة خارقة للتحصينات، إلى جانب قادة من حزب الله والقيادي في حرس الثورة عباس نيلفروشان.

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