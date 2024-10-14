انتصار أمني لحزب الله يهز المنظومة الأمنية الاسرائيلية

العالم - مراسلون

واعترفت وسائل إعلام عبرية أن سكان المنطقة المستهدفة، أکدوا أنهم لم يكونوا على علم بوجود قاعدة عسکرية في جوارهم. بينما رصد حزب الله القاعدة، واطلع علی لحظة اجتماع الجنود علی مائدة الطعام، ما يعتبر انجازاً امنياً کبيراً حقق ضربة موجعة لکيان الاحتلال.

واعتبر الباحث والإعلامي اللبناني محمد بيشكر في حديث لقناة العالم، عملية استهداف قاعدة لواء غولاني إنجازاً استخباراتياً مهماً جداً لحزب الله وهذا ما يأخذه العدو الإسرائيلي على محمل الجد، حيث شكل لجان تحقيق لمعرفة كيف علم حزب الله بوجود هذه القاعدة وخاصة تحديد توقيت اجتماع الجنود في غرفة الطعام، لأن هذا الأمر يتطلب رصدا كبيرا وقريبا ودراية.

وأوضح الباحث أن هذا الحجم الكبير من الرصد يؤكد أن لدى حزب الله بنك أهداف وله امكانية استخبارية الى أي هدف يريده.

وبيّن ان هذا الانجاز، يأتي نتيجة لانجاز سابق حققته مسيرة هدهد 3 وتبعها هدهد 4 في رصد وتصوير قواعد ومواقع استراتيجية في الكيان الإسرائيلي وتحديد بنك الأهداف في حيفا وبنيامينا التي تضم قاعدة غولاني للتدريب العسكري.

وأشار الى أن معظم القتلى والجرحى كان من المجندين الجدد وهم كانوا يتدربون للانضمام الى ساحات القتال في جنوب لبنان.

ورأی بيشکر ان عملية بنيامينا تقلب المشهد العسكري وتعتبر تطوراً هاماً في الانجازات العسکرية لحزب الله.