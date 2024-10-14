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عراقجي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصيني وهذا ما بحثاه

عراقجي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصيني وهذا ما بحثاه
الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

تلقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا هاتفيا من نظيره الصيني وانغ يي، وذلك خلال تواجده في السفارة الإيرانية بسلطنة عُمان.

العالم - ايران

وبحث عراقجي مع وانغ يي العلاقات الثنائية ولقاء رؤساء البلدين على هامش مؤتمر بريكس في مدينة قازن الروسية، وآخر المستجدات في منطقة غرب أسيا.

ورحب وزير الخارجية الايراني بالجهود الصينية التي تصب في وقف اطلاق النار وجرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، ووصف تقاعس مجلس الأمن الدولي بالكارثة بسبب عرقلة الولايات المتحدة، مشيدا بدور الصين في المساعدة على الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.

من جانبه اشار وزير الخارجية الصين إلى العلاقات المهمة والاستراتيجية بين إيران وبلاده، مؤكداً على ضرورة زيادة المساعي والجهود الدبلوماسية مع مختلف الاطراف الأقليمية والدولية وتجنب زيادة التصعيد والتوتر وانعدام الأمن في منطقة غرب أسيا.

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