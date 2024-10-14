الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٤:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في مدينة صفد ومحيطها

الإثنين ١٤ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :