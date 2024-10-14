حزب الله يفعّل 'الرد المتدرج' باستخدام صواريخ مختلفة

العالم - خاص بالعالم

وأکد ناصرالدين في حديث لقناة العالم ان عملية بنيامينا التي نفذها حزب الله ضد قاعدة لواء غولاني يوم أمس، وعمليات اطلاق صواريخ باليستية من لبنان عصر اليوم، تغير ترتيب الاوراق في معادلات الرد.

وأوضح ان "زمام المبادرة، أصبح بيد حزب الله الذي عاهد شعبه بأنه سيرد علی الاعتداءات الاسرائيلية ولن يبقی مکتوف الايدي امام ما يتعرض له لبنان من اعتداءات اسرائيلية مستمرة".

وتنبأ المحلل السياسي بأن رد حزب الله سيتدرج، وسوف يشمل استخدام صواريخ أکثر فاعلية في ضرب المستوطنات في الاراضي المحتلة.