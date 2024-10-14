حزب الله يلهب معركة دك 'اسرائيل' باطلاق أنواع الصواريخ

العالم - الاحتلال

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان الرد على الاعتداءات والمجازر الاسرائيلية بحق المدنيين. وضمن الردود المتواصلة استهدف حزب الله بعدد من الصواريخ الباليستية مراكز عسكرية حساسة في تل أبيب، لم تكشف ماهيتها بسبب الرقابة العسكرية. ولم تستطع أنظمة الدفاع الجوي الاسرائيلية اعتراض تلك الصواريخ حتى أن صفارات الانذار لم تعمل وهو ما يؤشر لفشل إسرائيلي ميداني آخر أمام المقاومة اللبنانية.

كما استهدفت المقاومة منطقة الكرمئيل بالجليل الأوسط شمال الاراضي المحتلة بعدد من الصواريخ أوقعت خسائر في صفوف الاحتلال. واظهرت الصور من كرمئيل لحظة سقوط الصواريخ والاضرار التي خلفتها في المنطقة.

وأعلن إعلام الاحتلال الاسرائيلي عن سقوط صواريخ أطلقت من لبنان على نتانيا شمال تل أبيب. هذا وأعلن جيش الاحتلال مرغليوت والمنارة منطقة عسكرية مغلقة.

ودوت صفارات الانذار في عشرات المستعمرات الاسرائيلية قرب الحدود مع لبنان مع تسجيل سقوط عدد من الصواريخ في مستوطنات الجليل الغربي.

كما استهدف حزب الله ثكنة بيت ليد شرق نتانيا في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة بصلية صاروخية نوعية. كما أطلق حزب الله صلية صاروخية نوعية على قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب ‏حيفا‏.

ميدانيا ايضا سقطت صواريخ في مستعمرة كريات شمونة وعلى تجمعات لجنود الاحتلال جنوب مارون الراس، بينما اعلن حزب الله التصدي لمحاولة تقدّم لجنود الاحتلال باتجاه بلدة عيتا الشعب عبر استهدافهم بقذائف ‏المدفعية، ما أجبرها على التراجع.

ومع تصاعد العمليات العسكرية النوعية لحزب الله، يعيش جيش الاحتلال وقادته واقعا مأزوماً؛ فالميدان يلتهب تحت ضربات المقاومة التي بدأت تسجّل نجاحات مؤلمة لكيان الاحتلال لن تكون اخرها العملية النوعية مساء الاثنين في تل ابيب والأحد عبر طائرة مسيرة مفخخة من نوع حديث ومتطور، التي أدت الى مقتل وجرح العشرات في صفوف جيش الاحتلال في قاعدة عسكرية قرب ميدنة حيفا المحتلة.